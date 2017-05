Pays Basque : les trains circulent de nouveau entre Bayonne et Saint Jean Pied de Port

C'est un événement, la ligne ferroviaire entre Bayonne et Saint Jean Pied de Port est rouverte depuis vendredi après-midi. Le premier TER est parti à 14h55 vers Garazi après trois mois de coupure.

Plus aucun trains ne circulaient sur la ligne Bayonne-Saint Jean Pied de Port depuis le 6 février dernier. Une semaine avant la fermeture de la circulation ferroviaire un glissement de terrain survient au niveau de Jatxou, non loin de Cambo les Bains, sur une portion située en bordure de Nive.

Pourtant, la ligne Bayonne-Saint Jean Pied de Port a subi un lifting total. La voie ferrée est entièrement rénovée de 2014 à 2015. Au 19ème siècle (1891) elle fut l'une des premières lignes électrifiées de France. Par économie, la nouvelle sera diésélisée. Elle est inaugurée officiellement le 22 novembre 2015 après 15 mois de chantier. L'addition est entièrement payée par le conseil régional : 45 millions d'euros.

Des travaux sur une ligne flambant neuve

Malgré la jeunesse de la voie, un mouvement de terrain survient le 27 janvier 2017 et des inondations de la Nive s'ajoutent au tableau. Le soutènement des rails est fragilisé au niveau de Jatxou. Des sondages sont effectués et pour consolider la portion fragile 70 micro-pieux sont implantés sous la voie et sur 70 mètres de long.

Les travaux débutent dans une zone difficile d'accès début avril (le 3) pour s'achever le 28 avril. Un chantier entièrement financé par SNCF Réseau pour 150 000 €. Entre l’interruption des trains et la réouverture de la ligne 700 autobus ont été affrétés par la SNCF afin d'assurer la liaison entre Bayonne et la capitale de Basse Navarre.

Départ après trois mois d'attente

Ce vendredi après-midi, le premier train pour Garazi est parti à 14h55 depuis la gare de Bayonne. Dans la rame, il n'y avait que des pèlerins se rendant à Saint Jean Pied de Port. La capitale de basse Navarre est l'un des principaux points de départ du célébrissime chemin de Compostelle. La liaison Bayonne-Saint Jean Pied de Port est assurée par les TER de la SNCF à raison de 4 aller-retours plus un aller supplémentaire le vendredi soir.

Un premier train exclusivement rempli de pélerins © Radio France - Jacques Pons