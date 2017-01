Pays Basque : moins de morts sur les routes mais plus d'accidents

Le nombre des morts sur les routes en légère hausse l'an dernier en France. + 0,2% en 2016 selon les chiffres annoncés lundi par le ministre de l’intérieur Bruno Le Roux. Dans les Pyrénées Atlantiques, la tendance est inverse.

Le nombre des morts sur les routes de France a augmenté l'année dernière. +0,2% par rapport à 2015. Soit 3469 personnes tuées. Huit de plus qu'en 2015. Avec ce nouveau bilan la France connait une troisième année consécutive d'augmentation de la mortalité routière, une première depuis 1972.

La tendance est inverse dans les Pyrénées Atlantiques: 29 morts en 2016, soit 4 de moins qu'en 2015.

Chiffres émanant de l'observatoire départemental de sécurité routière -

En revanche, on a compté l'an dernier 22 accidents de plus mais aussi plus de personnes hospitalisées et plus de blessés légers. On est tout de même loin de 2012 et ses 47 morts dans le département ! D'ailleurs, sur les sept dernières années, 2016 est l'une des plus clémentes.

Sur l'ensemble de la dernière décennie, la période la plus accidentogène se situe en moyenne de juin à décembre. Enfin, au Pays Basque, la majorité des accidents survient le long de la côte, sur la départementale 810, l'ancienne nationale 10. L'autre zone accidentogène se trouve autour de l’agglomération paloise.