Pays Basque : quelles sont les villes les moins mal notées par les cyclistes ?

Ressenti général, sécurité, confort, efforts de la commune, stationnement et services vélo,... Rares sont les communes du Pays Basque qui obtiennent la moyenne dans une seule de ces catégories, à en croire le dernier baromètre de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette). Elle a posé 26 questions sur ces thématiques à ceux qui utilisent le vélo au quotidien, et en a tiré une note globale, permettant de classer les villes sur une échelle de A+ (climat vélo excellent) à G (très défavorable). Seules les villes ayant obtenu plus de 50 réponses ont été classées, soit neuf villes.

Et les résultats ne sont pas glorieux : Anglet et Ciboure sont classées E, "plutot défavorable" ; Biarritz, Boucau et St Jean de Luz ont F, "défavorable" ; et Ascain a G, "très défavorable"... Les mieux classées, Hendaye, Urrugne et Bayonne s'en tirent avec D, "moyennement favorable".

Biarritz à la traîne, Saint-Pierre-d'Irube volontaire

Et même dans ces villes, pédaler peut s'avérer périlleux. "Je me rends à mon travail tous les jours au départ d'Ustaritz jusqu'à Bayonne, en bordure de l'Adour", raconte Mickël. "Tant que je longe la Nive, il n'y a pas de soucis. Par contre, à partir de l'Aviron Bayonnais, il y a une succession de croisements qui ne sont pas sécurisés. J'ai déjà eu deux accidents, dont un qui aurait pu me causer des conséquences assez graves."

"Les services de certaines villes commencent à s'en rendre compte", constate Johan Romero, de l'association Txirrind'Ola, adhérente de la FUB, qui note l'amelioration à Bayonne, classée F il y a deux ans. "On a pu voir une réelle avancée sur les deux dernières années, même s'il y a encore des points noirs, notamment le Pont-Saint-Esprit à Bayonne par exemple. Mais on a des villes qui progressent beaucoup moins vite... Sur Biarritz, il n'y a pas de piste à proprement parler. C'est compliqué d'avoir de se sentir en sécurité quand on a une piste qui fait 30 mètres, qui s'arrête 20 mètres pour laisser du stationnement aux voitures et puis qui reprend."

Boucau, malgré des financements européens, fait n'importe quoi... Hasparren met de la bonne volonté, mais ça ne sera pas terrible ce qu'ils sont en train de préparer - Johan Romero, de l'association Txirrind'Ola

Les mairies demandent du temps : celle de Biarritz promet qu'un plan vélo est en cours de déploiement, quand l'adjoint aux mobilité à la mairie de Bayonne, Loïc Corrété, affirme que le syndicat des mobilités met en place un maillage pour les cyclistes entre les différentes communes de l'agglomération Pays basque. "Ce qui est compliqué, c'est la connexion entre les villes", se désole Johan Romero. "On a des villes qui commencent à s'y mettre, même des petites villes comme Saint-Pierre-d'Irube, qui est très volontaire.