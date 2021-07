Chassé-croisé sur les routes : appel à la vigilance sur l'A63 après un choc entre un camion et un patrouilleur

A l'occasion du week-end de chassé-croisé sur les routes, Vinci Autoroutes appelle à la vigilance. Lundi 26 juillet, un fourgon a été percuté par un poids-lourd au niveau de Saint-Jean-de-Luz. L'agent intervenait pour un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Le choc a été tellement violent que le fourgon a été projeté sur le patrouilleur qui a été hospitalisé mais qui s'en sort avec des blessures superficielles. Vinci note que ces accidents se multiplient : cinq fourgons ainsi percutés en deux semaines sur l'ensemble du réseau. Les explications sont multifactorielles : vitesse, somnolence , manipulation de téléphone portable, des GPS ou encore respect des distances de sécurité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les prévisions de trafic pour le chassé-croisé de l'été

Le trafic routier s'annonce très dense en ce week-end. Du monde sur le réseau dès 9 heures ce vendredi 30 juillet et jusqu'à 13 heures. Un nouveau pic de fréquentation est attendu entre 16 et 19h. Samedi 31 juillet, les arrivées seront ininterrompues jusqu'à la moitié de l'après midi avec une moyenne sur 3.000 véhicules par heure. Dimanche 1er août, le trafic se fera essentiellement entre 11h et 13h.

Pour ce qui est de la remontée vers Bordeaux, le réseau sera chargé aussi mais un peu moins. On attendu du monde jusqu'à 21heures ce vendredi soir. Samedi et dimanche, les pointes sont attendues à la mi-journée.

Les prévisions de Bison Futé

Vendredi 30 juillet 2021

Prévisions de Bison Futé. - Bison Futé

Samedi 31 juillet 2021

Prévisions de Bison Futé. - Bison Futé

Dimanche 1er août 2021

Prévisions de Bison Futé. - Bison Futé

Lundi 2 août 2021