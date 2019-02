Pays de la Loire : 88 millions d'euros pour renouveler la ligne SNCF Nantes - La Roche-sur-Yon

Par Dylan JAFFRELOT, France Bleu Loire Océan

La SNCF rénove les 86 kilomètres de la ligne Nantes - La Roche-sur-Yon, depuis le 7 janvier. Le but de cette rénovation est d'apporter plus de confort pour les voyageurs et moins de retards de train.