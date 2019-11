Pays de la Loire : d'importants travaux empêchent la circulation de plusieurs trains ce week-end

Nantes, France

Les perturbations concernent aussi bien les TER que les TGV.

Dans le jargon de la SNCF on appelle ça un week-end coup de poing. La circulation des trains est coupée. Le temps imparti pour réaliser les travaux est limité et une fois terminés il faut à tout prix que la circulation ferroviaire soit rétablie.

Ce week-end de travaux touche deux axes importants de notre région.

La ligne Nantes-la Roche sur Yon est perturbée samedi (à partir de 15h30) et dimanche (jusqu'à 15h30) en raison du remplacement de deux aiguillages en gare de Montaigu.

La ligne Angers-Nantes (dans ce seul sens) est perturbée samedi (à partir de 15h) dimanche et lundi (jusqu'à 8h45) en raison de l'agrandissement à Nantes d'un pont rail. Un pont-rail c'est un pont qui supporte des rails et sous lequel passe une route. A Nantes il sera plus large et plus haut pour permettre le passage de cyclistes, de piétons et de gros gabarit. Pour l'occasion un ouvrage d'art est pré-construit sur site (cf photo). Ce nouveau pont rail s'inscrit dans le très vaste projet du transfert des activités de Nantes-Etat vers Nantes Blottereau. En ce moment TER et Intercités sont remisés sur l'Ile de Nantes. En juin 2022 ils iront sept kilomètres plus loin côté Nord Loire. Le terrain qu'ils occupent actuellement accueillera les bâtiments d'un nouveau projet urbain surnommé quartier du Finistère.

Pour savoir si votre train est remplacé par un bus ce week-end, rendez-vous sur paysdelaloire.ter.sncf.com et sur oui.sncf.