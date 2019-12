Le trafic des trains sera encore perturbé les 1er et 2 janvier en Pays de la Loire puisque la grève contre la réforme des retraites se poursuit.

Pays de la Loire : les prévisions de trafic pour les 1er et 2 janvier

Il y a un TGV sur deux entre les Pays de la Loire et Paris ce mercredi

Pays de la Loire, France

L'année commence comme elle s'était terminée pour les trains en Pays de la Loire. Le trafic est toujours perturbé en raison de la grève contre la réforme des retraites.

Un TGV sur deux entre Nantes et Paris pour le 1er janvier

Pour le 1er janvier, la SNCF annonce un TGV sur deux entre notre région et Paris, aucun Intercité et trois TER sur dix dont 65% des trajets assurés par des cars.

Pour le 2 janvier, ce sont trois TGV sur 5 qui circuleront entre les Pays de la Loire et Paris, il y aura un aller-retour en Intercité entre Nantes et Lyon et cinq TER sur 10 dont 40% des trajets en car.