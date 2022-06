Pays de la Loire : les TER pourront embarquer plus de vélos cet été pour aller à la plage

Pour permettre aux voyageurs d'aller à la plage avec leur vélo, la région Pays de la Loire et la SNCF vont expérimenter un dispositif durant tout l'été. Il s'agit d'un service d'embarquement des vélos, gratuit et sans réservation. En clair, un agent dédié sera sur le quai et c'est lui qui se chargera de placer votre vélo à bord du train, dans un espace bien défini et sécurisé. Certains TER vont ainsi pouvoir transporter jusqu'à 16 vélos supplémentaires.

Trois lignes dans un premier temps

L'expérimentation sera en vigueur tous les week-ends et jours fériés entre juin et septembre. Elle sera menée tous les jours en juillet et en août. Le dispositif ne sera pas disponible sur tous les trains, il faut se renseigner avant de partir. Pour cette saison estivale, il est lancé sur trois lignes au départ de Nantes, vers Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables d'Olonne.