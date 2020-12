Pays de la Loire : perturbations à prévoir ce dimanche sur le réseau ferroviaire

Le trafic ferroviaire pourrait être perturbé ce dimanche 27 décembre. À cause de la tempête Bella qui va frapper la France par la façade ouest, la SNCF prévoit des perturbations "du dimanche matin jusqu'au milieu de l’après-midi". Sept lignes ne circuleront pas ce dimanche matin d'après la SNCF : Saint Nazaire - Le Croisic, Saint-Nazaire - Nantes, Savenay - Redon, Nantes - Pornic, Sainte Pazanne - Saint-Gilles-Croix-de-Vie et La Roche-sur-Yon - Les Sables d'Olonne. Le TER Angers-Laval-Rennes ne devraient pas circuler non plus.

La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur trajet

Des lignes car des branches et/ou des arbres pourraient tomber sur les voies à cause des vents à plus de 100 km/h qui sont attendus. Pour cette raison, des trains de reconnaissance circuleront demain matin sur les lignes afin de vérifier l'absence d'obstacles.

La SNCF conseille aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur voyage. Pour connaître les prévisions de circulation des trains ligne par ligne. Sur internet : paysdelaloire.ter.sncf.com ; par téléphone : 0 800 584 260 ; sur Twitter : @TERPays2LaLoire (à partir de dimanche après-midi).