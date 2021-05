Pays de la Loire : un trafic très chargé sur les routes pendant le week-end de l'Ascension

Avec la fin des restrictions de déplacement, Bison Futé anticipe, ce lundi, un trafic très dense en Loire-Atlantique et en Sarthe pour le long week-end de l'Ascension. Il est notamment conseillé aux automobilistes d'éviter l'autoroute A11 une partie des journées de jeudi et dimanche.

Bison Fûté anticipe dès ce lundi un trafic très chargé sur l'autoroute A11 dans les deux sens lors du long weekend de l'Ascension entre le 12 et le 16 mai.

La fin des restrictions de déplacements arrive à point nommé pour tous ceux qui aspirent à prendre l'air pendant les ponts du mois de mai. Et ils seront nombreux à prendre la voiture, anticipe dès Bison Futé, ce lundi. Si la circulation s'annonce dense dans la vallée du Rhône et sur les routes franciliennes pour ce long week-end de l'Ascension, elle le sera également en Loire-Atlantique et en Sarthe.

Nantes et Le Mans à éviter jeudi à la mi-journée et dimanche

Le Centre national d'information routière prévoit d'importants ralentissements, dès jeudi dans l'agglomération nantaise et au Mans. Il est ainsi conseillé d'éviter de quitter ou de traverser les deux communes ligériennes entre 12 et 14 heures, sous peine d'être pris dans d'importants bouchons. Selon l'organisme interministériel, il sera également difficile de circuler sur l'autoroute qui relie Paris à Nantes. "Il est conseillé d'éviter l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 10 à 14 heures", précise-t-il.

La problématique sera similaire, dimanche, avec des axes qui risquent d'être saturés dès 11 heures. Généralement précis sur ses prévisions, Bison Futé estime que la journée de dimanche sera "noire" dans le sens des retours au niveau national. Les Pays de la Loire n'échapperont pas à la règle. L'autoroute A11 verra un trafic très important entre Angers et Le Mans toute l'après-midi.