Pays de la Loire : une grève "inopinée" à la SNCF, le trafic TER très perturbé ce matin

La SNCF annonce un trafic fortement perturbé ce vendredi matin sur les lignes TER de Loire-Atlantique et de Vendée, à cause d'un "mouvement social inopiné" suite à un accident en région Grand Est mercredi. La ligne Nantes-La Roche-sur-Yon est très touchée.

Nantes, France

Le trafic des TER est fortement perturbé ce matin dans les Pays de la Loire. Un mouvement social inopiné des chefs de conduite et des chefs de bord. Ca fait suite à un incident dans la région Grand Est. "Nous vous recommandons d'adopter d'autres moyens de déplacement", indique le compte TER Pays de la Loirece matin.

Train supprimés sur Nantes-La Roche-Les Sables

Plusieurs des premiers trains de la journée entre Nantes et Les Sables-d'Olonne ont été supprimés ce matin. Le trafic des TGV au départ de Nantes est également très perturbé, indique la SNCF sur Twitter.

Les conducteurs de train sont en fait appelés à cesser le travail par la CGT cheminots après la collision, mercredi, entre un TER et un camion à un passage à niveau des Ardennes. Ils font valoir leur droit de retrait suite à cet accident, car le conducteur, blessé, a dû gérer seul la situation : il n'y avait pas de contrôleur à bord. Onze personnes ont été légèrement blessés dans l'accident. Les conducteurs dénoncent l'absence de plus en plus fréquente des contrôleurs à bord des trains.