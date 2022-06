Pays de la Loire : une cinquantaine de trains supplémentaires chaque jour sur le réseau TER

Alors qu'on approche de l'ouverture à la concurrence sur le réseau TER des Pays de la Loire, une nouvelle convention a été signée hier lundi 13 juin entre la Région et SNCF Voyageurs. Une convention sur dix ans, jusqu'en 2031.

Pour les usagers, elle prévoit notamment une augmentation de plus de 10% du nombre de TER d'ici 2023. Actuellement, environ 550 TER circulent quotidiennement sur le réseau. Il y en aura donc une cinquantaine supplémentaires. Les conditions d'indemnisations devraient être aussi simplifiées et élargies à tous les voyageurs en cas de non-circulation d'un train.

Des coûts en baisse de 10% pour la Région

Du côté de la Région, ce sont des économies en perspective. En effet, SNCF Voyageurs s'engage à améliorer sa productivité et ainsi diminuer les coûts de 10% dès cette année.

"Ces efforts de productivité, qui ne se sont pas faits au détriment des emplois, nous les avons redistribués à la région. Cela nous a permis de signer une convention de dix ans dans une logique de financer le développement, et de s'inscrire dans la durée, parce qu'on ne donne rien sans rien, explique Olivier Juban, le directeur régional TER Pays de la Loire.

Cette convention offre ainsi à la compagnie ferroviaire une visibilité sur 10 ans dans un contexte d'ouverture prochaine à la concurrence du réseau TER. Une manière en quelque sorte de montrer qu'elle peut s'aligner, être plus compétitive et garantir une meilleure qualité de services. "Quand on dit 10 % de coûts en moins, plus de 10% de trafic en plus, cela a mis une véritable ambition pour toutes les équipes, et c'est un peu un avant-goût de ce que sera capable de faire SNCF Voyageurs pour répondre à l'ensemble des appels d'offres", souligne le président directeur général de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.

Un contexte d'ouverture à la concurrence

Pour l'instant, la convention est valable l'ensemble du réseau TER des Pays de la Loire, mais elle perdra du terrain au fur et à mesure de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Le premier lot, à partir de fin 2024, concerne les lignes de tram-train au départ de Nantes à destination de Châteaubriant et Clisson, ainsi que les lignes du Sud Loire (vers Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Cholet, La Rochelle et Angers-Cholet).

L'ensemble du réseau TER des Pays de la Loire devrait être ouvert à la concurrence dans un peu moins de 10 ans, à la fin 2031.