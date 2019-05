Pays de Montbéliard : mouvement de grève sur le réseau Evolity ce lundi

Montbéliard, France

En raison d’un mouvement de grève portant sur les conditions de travail et l'organisation du nouveau réseau, la circulation des bus du réseau Evolity, dans le pays de Montbéliard, sera perturbée ce lundi entre 7h et 8h. Les lignes 1, 2, 3 ainsi que les lignes A, B, C, D et E sont concernées. "Les renforts de lignes E, C, F et A ne seront pas assurés", précise Evolity sur son site internet. Les autres bus circuleront normalement. Le trafic devrait reprendre progressivement après 8h.

Les prévisions de trafic

Les lignes impactées sont les suivantes : THNS 1, THNS 2, THNS 3, Ligne A, Ligne B, Ligne C, Ligne D, Ligne E. Les renforts de lignes suivants ne seront pas assurés :

Renfort de la ligne E : Allenjoie < > Acropole

: Allenjoie < > Acropole Renfort de la ligne C : Bavans < > Donzelot

: Bavans < > Donzelot Renfort de la ligne F : Pré-Sergent < > Paul Langevin

: Pré-Sergent < > Paul Langevin Renfort de la ligne A : Place du marché < > Donzelot

"Seuls les renforts annoncés connaîtront des perturbations, les autres circuleront normalement".