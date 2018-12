Pays de Savoie : les gorges de l'Arly fermées pour Noël

L'accès aux Gorges de l'Arly (Savoie) via la RD 1212 ne sera pas ouvert pour Noël. Les travaux sur la route ont pris du retard.

Gorges de l'Arly, Ugine, France

Il faudra patienter jusqu'au 28 décembre. La route départementale 1212 qui passe par la commune d'Ugine pour rejoindre les stations de ski du Val d'Arly reste totalement coupée.

L'accès aux Gorges de l'Arly via la RD 1212 est totalement fermé depuis la mi-octobre. Depuis plus de deux mois, le département réalise des travaux au niveau du tunnel des Cliets situé entre Ugine et Flumet afin de sécuriser cette partie de la route pour l'hiver.

Les agents du département de la Savoie installent des filets sur les parois de la montagne avec des protections métalliques en forme de casquette avant et après le tunnel des Cliets. Dix-mille mètres cube de roches menacent de s'effondrer sur cette route.

La RD 1212 devait rouvrir ce samedi 21 décembre mais les travaux ont été retardé par "les intempéries du mois de novembre et la difficulté d'installer la structure de la casquette de protection" explique Florian MEISSONNIER, le responsable départemental des routes sur les territoires d'Albertville et d'Ugine.

La circulation est toujours déviée vers la route d'Héry-sur-Ugine via la RD 109 pendant la période de travaux.

Le département de la Savoie pourrait entreprendre sur la départementale 1212 de nouveaux travaux à partir du 7 janvier, la route sera une nouvelle coupée.