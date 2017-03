Péage sur l'A4 en Moselle-est : la SANEF fait un geste

La SANEF a présenté mardi ses nouvelles offres à prix réduits pour le franchissement du péage de St Avold sur l'A4. Un geste insuffisant pour les associations d'usagers.

4.40 euros à chaque passage : le péage de St Avold sur l'A4 coûte cher aux automobilistes qui l'empruntent. D'autant plus depuis la fin de l'abonnement "Fréquence Moselle" et le désengagement financier du Conseil Départemental. La SANEF, gestionnaire de l'autoroute, a donc présenté, ce mardi, deux nouvelles offres à destination des usagers de Moselle-est. Deux abonnements, mensuels, accessibles sans conditions, pour les véhicules de Classe 1, et munis d'un bagde de télépéage :

Le "Pass 30" : 99 euros pour 30 passages par mois (au lieu de 132 euros plein tarif, soit environ 25% de réduction)

: 99 euros pour 30 passages par mois (au lieu de 132 euros plein tarif, soit environ 25% de réduction) Le "Pass 40" : 119 euros, pour 40 passages par mois (au lieu de 176 euros plein tarif, soit environ 33% de réduction)

C'est la première fois que SANEF supporte, seule, une offre à des habitués de Moselle-est, en leur permettant de réduire le coût de leurs déplacements." François-Régis Olivier, responsable du réseau Alsace-Lorraine

Pour les usagers, il sera possible d'alternet entre les deux offres, d'un mois à l'autre, en fonction de leurs besoins. Mais il faudra pour cela bien calculer le nombre de passages à effectuer au péage. Car une fois les 30 ou 40 passages effectués, chaque nouveau franchissement sera facturé au tarif maximal...

Des usagers pas convaincus

Une offre jugée insuffisante par les usagers, et notamment les membres de l'association SIPIC qui milite pour la gratuité des péages sur l'A4 : "La SANEF fait ce geste pour calmer la grogne des usagers", estime Brice Dargot, un membre du collectif. "Et cette offre dit bien ce qu'elle est, uniquement pour le péage de St Avold, alors qu'il existe d'autres péages sur l'A4 comme Boulay ou Farebersviller. Pour les usagers de ces péages, il n'y a rien." Le collectif promet de nouvelles actions pour se faire entendre et invite les automobilistes mécontents à se joindre à son assemblée générale qui se tiendra le 9 mars à Farebersviller au centre Rabelais (18h).