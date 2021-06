Pendant six mois, une navette maritime relie Mèze et Sète

À partir de ce lundi 7 juin et jusqu'au 27 novembre 2021, une navette maritime relie les villes de Mèze et de Sète (Hérault) en 35 minutes. Le bateau, payant, prend ses passagers au port de Mèze et devant la gare de Sète. Avec ce nouveau service, la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée veut diminuer le trafic routier et renforcer son réseau de transports en commun.

"Emprunter la voie de l'étang, c'est un moment enchanteur." - Caroline, une habitante de Bouzigues

Des habitants de la région et des vacanciers se sont embarqués sur le premier trajet de la navette. Dans le bateau, tous sont très enthousiastes. "C'est l'occasion rêvée de découvrir le bassin ! On vient de voir les parcs à huîtres, qu'on n'avait jamais vus d'aussi près, sourit Jean-Loup, qui habite dans un petit village qui jouxte Villeveyrac. Là, on aperçoit la côte sétoise... C'est superbe..."

Outre la vue, c'est le côté pratique de la navette qui séduit les premiers passagers. Marie habite Mèze. Elle va souvent à Sète pour faire ses courses, passer à l'onglerie ou se promener. "Quand il n'y a pas trop d'embouteillages, on met une vingtaine de minutes, juge-t-elle. Mais après, c'est pour se garer que c'est compliqué..." Certains se projettent déjà. "On va pouvoir faire notre petit marché à Sète", indique Sabine. "On va souvent à Sète pour aller au restaurant, explique Marie, venue de Balaruc-les-Bains. Je nous imagine bien faire ensuite un tour de navette avec les enfants et les petits-enfants."

La navette relie la gare de Sète et le port de Mèze en 35 minutes © Radio France - Clara GUICHON

Lutter contre le trafic routier

Avec cette navette, Sète Agglopôle Méditerranée s'adresse aux personnes qui voudraient traverser l'étang pour aller travailler. Le deuxième objectif est de renforcer le réseau de transports en commun. "À Sète, la navette arrive au niveau de la gare, explique François Commeinhes, président de la communauté d'agglomération et maire de Sète. Les gens vont pouvoir prendre le train, le bus ou leur vélo. Il y a un compartiment pour les vélos sur la navette. Et ensuite, ils pourront profiter des pistes cyclables. L'objectif, c'est de tout faire pour réduire le trafic sur l'aire urbaine." Le bateau, conçu par l'entreprise Sète Croisières, fonctionne au fioul.

Il y a une centaine d'années, une navette à vapeur faisait déjà le trajet. "On boucle la boucle avec une navette un peu plus moderne, sourit Norbert Chaplin, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée chargé des mobilités et maire de Balaruc-le-Vieux. Si, à ce moment-là, ils y ont trouvé une utilité, c'est sûrement qu'il y en a toujours une aujourd'hui..."

La navette effectue sept allers-retours par jour, du lundi au samedi. Aux mois de juillet et d'août, elle circulera également le dimanche. Elle compte 95 places assises. Si la fréquentation est bonne, le bateau devrait être pérennisé.



Tarifs : 3€ l'aller simple, 5€ l'aller-retour, 20€ le carnet de 10 voyages, 35€ l'abonnement pour un mois, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.