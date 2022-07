"Pénible", "difficile", le calvaire des usagers du train Paris-Clermont arrivés avec 16 heures de retard

Des passagers d'un train Paris-Clermont ont vécu une nuit et une journée de galère, entre mardi 19 et mercredi 20 juillet. Ils sont arrivés à Clermont-Ferrand avec plus de 16 heures de retard à cause d'une rupture de caténaire liée à la chaleur.

"Cela ne m'était jamais arrivé d'avoir autant de retard", soupire Pascale en sortant de la gare de Clermont-Ferrand. Au lieu d'arriver à 22h30 mardi 19 juillet, son train est arrivé juste un peu avant 15h, mercredi. Du retard au départ, un incident sur les lignes à cause de la chaleur, une rupture de caténaire, puis une nuit dans un TGV. Les usagers de l'Intercités ont vécu un enfer.

Après avoir été bloqués à Montargis plusieurs heures, la majorité des passagers ont été rapatriés à Paris. "Moi je suis resté à Montargis, j'ai dormi sur un siège dans la gare", confie un voyageur qui a les traits tirés à la sortie du train. Pascale et sa fille Adèle sont remontées à Paris. "On était très mal informés", s'agace la mère de famille. "Le contrôleur et l'agent sur le quai étaient seuls, on n'entendait rien aux annonces dans les haut-parleurs, donc on a suivi le mouvement." La mère et la fille se sont retrouvées dans un TGV avec d'autres passagers un peu après 1h du matin. Tous ont reçu une couverture, un petit nécessaire et une boîte repas pour une courte nuit sur les sièges du train.

J'ai vu une femme enceinte qui a dormi par terre - Pascale, passagère du train

Mercredi matin, les passagers sont dépêchés vers le train qui doit partir à 7h, mais la panne de caténaire n'est toujours pas réparée. Elle ne le sera pas avant la mi-journée. Dans le train Corail, les voyageurs du soir et du matin s'entassent. "Il n'y avait pas de place pour tout le monde, donc moi j'étais par terre", explique Marine. "On ne savait pas où on allait, on ne savait pas trop ce qu'il se passait, on savait juste qu'il y avait un problème avec les câbles", souligne l'adolescente. Comme elle, Pascale reproche à la SNCF son manque d'information. "Jusqu'où va-t-on aller ?" s'interroge-t-elle.

Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, relève, sur Tweeter, qu'"une nouvelle fois la ligne Paris-Clermont défraie la chronique". Il sollicite un rendez-vous avec le ministre des Transports, Clément Beaune.