Pentecôte : week-end prolongé moins chargé que les précédents sur les routes

Le trafic s'annonce dense sur les routes pour le week-end de la Pentecôte, mais Bison Futé prévoit moins de perturbations que lors des précédents week-ends prolongés. Vendredi et samedi sont classés orange dans le sens des départs. Journée orange aussi lundi, pour les retours.

Pas de noir, ni même de rouge au niveau national dans les prévisions de Bison Futé pour le week-end de la Pentecôte, publiées mercredi. Le trafic s'annonce dense, mais bien moins chargé que lors des précédents week-ends prolongés (pour les retours de l'Ascension, le dimanche était classé noir dans le Nord et le Grand Ouest). Cette fois, Bison Futé a classé les journées de vendredi et samedi orange dans le sens des départs, et pour les retours lundi, la journée est classée orange.

Pas de journée classée rouge, sauf en Ile-de-France vendredi

Le trafic s'annonce toutefois particulièrement chargé vendredi soir en Ile-de-France, seule région pour laquelle Bison Futé hisse un drapeau rouge pour ce week-end de la Pentecôte. Il est conseillé d'éviter de quitter les grandes villes franciliennes et les voies rapides urbaines de 12h à 21h. Même consigne dans le reste de la France mais de 16h à 20h seulement. Samedi, Bison Futé préconise de quitter l'Ile-de-France avant 8h et d'éviter de quitter les métropoles entre 9h et 15h dans la moitié nord de la France, entre 9h et 13h dans le sud. La circulation vers l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc devrait être dense entre 10h et 16h.

Pour les retours lundi, journée classée orange au niveau national, le tunnel du Mont-Blanc sera à nouveau très fréquenté mais dans le sens Italie-France, de 15h à 21h. Bison Futé recommande d'accéder aux grandes métropoles avant 15h, ou après 21h.