Pénurie d'essence : en Ariège, la préfète réquisitionne sept stations pour les professions prioritaires

La préfecture de l'Ariège a publié mardi soir un arrêté dans lequel elle explique que les stations-services du département ont du mal à être approvisionnées avec les blocages des raffineries et des dépôts. Les premières difficultés sont visiblement apparues en Ariège pour faire le plein. Les autorités ont donc décider de réquisitionner jusqu'à vendredi soir sept stations afin que les personnels et agents des services publics, des services de maintenance et de sécurité et des professions médicales et paramédicales puissent travailler.

Créneaux de 8h à 10h, et de 18h à 20h

Les sept stations concernées sont :

l'Elan de St Jean de Verges

le Leclerc de Foix

l'Intermarché de Saverdun

les deux Intermarchés de Pamiers

le Defa de Saint-Girons

le Carrefour Contact de Bélesta

Leur accès est réservé le matin de 8h à 10h, et le soir de 18h à 20h aux personnels suivant, sur présentation d'un justificatif :