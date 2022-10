Pénurie de carburant : ces Toulousains qui choisissent de rouler autrement qu'en voiture thermique

Les Toulousains sont de plus en plus nombreux à utiliser les scooters en libre service et à pousser la porte des concessionnaires de voitures électriques. La pénurie de carburant et la hausse des prix du carburant les font changer de comportement.

ⓘ Publicité

La location de scooters électriques fait un carton

Le design des scooters électriques Yego plaît, son petit prix aussi. Les utilisateurs de ce petit deux roues vert clair récemment arrivé dans la ville rose font un trajet moyen de 4 kilomètres pour une facture moyenne comprise entre 3,30€ et 3,40€. Depuis la pénurie de carburant, le responsable de l'agence de Toulouse, Kévin Bournat a vu le nombre des trajets monter en flèche :

Le nombre de locations a fortement augmenté. Précédemment nos records sur une journée était de 1700, la semaine dernière on a dépassé les 1900 et le vendredi 14 octobre on a presque atteint les 2000 locations

Le loueur 100% électrique installé à Toulouse depuis fin juin possède un parc de 270 scooters et a le vent en poupe :

La pénurie de carburant a joué en notre faveur, tout comme la panne de métro et c'est plaisant de pouvoir proposer cette alternative aux Toulousains

À lire aussi À Toulouse, le bon démarrage des scooters électriques en libre-service Yego

De plus en plus d'acheteurs repartent avec une voiture électrique

La pénurie de carburant bénéficie t'elle aussi aux voitures électriques ? Chez le vendeur Sérés (marque de voiture électrique chinoise) , route de Labège à Toulouse, c'est flagrant. L'intérêt pour le tout électrique a débuté avec la hausse des carburants. En un an le coordinateur du réseau Sérés Jean-François Comte à Toulouse a vu sa clientèle multiplier par 10 :

Les gens ont été sensibilisés à la hause du prix des carburants depuis le début de l'année et on a aussi un peu plus de visites depuis la pénurie. L'an dernier, la première année on a fait 80 ventes, et là depuis le début de l'année on en a fait 10 fois plus.

Le vendeur cite en exemple l'appel de récents acheteurs potentiels :

Ces clients m'ont dit avoir mis 200 euros de carburant cette semaine pour aller travailler, ils veulent voir les choses différemment, ils veulent une électrique d'autant plus que leur employeur leur offre la recharge au travail

Voiture électrique présentée route de Labège à Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Une deuxième marque chinoise, Leap Motor proposera prochainement des véhicules à la vente à l' Espace Véhicules Electriques, lieu présenté comme le plus grand showroom de France dédié aux véhicules électriques.