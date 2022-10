Pénurie de carburant : des restrictions dans le Gard, 30 litres maximum pour les véhicules légers

Le Gard fait face, depuis plusieurs jours à des difficultés d’approvisionnement en carburant dans les stations-service. Ces difficultés sont liées au mouvement social national qui affecte les raffineries des groupes TotalEnergies et Exxon Mobil, ainsi qu’à un afflux massif des usagers de la route dans les stations-service ces derniers jours, précise la Préfecture du Gard qui ajoute que les "difficultés d’approvisionnement ne remettent pas en cause le fonctionnement des services de sécurité ou d’urgence dans le département : cependant, elles entraînent des tensions sur la disponibilité de l’essence pour les particuliers et certains professionnels."

Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, prend ce mardi un arrêté préfectoral réglementant la distribution de produits pétroliers dans le département.

"L’objectif de cette mesure est double. D’une part, éviter les comportements d’achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement des stations services. D’autre part, garantir l’approvisionnement en essence des usagers prioritaires." Préfecture du Gard

Interdiction du remplissage de jerricans

La vente et l’achat de carburants dans des jerricans ou autres contenants transportables manuellement sont interdits sur l’ensemble du département.

Limitation du volume d’achat de carburant

Les volumes d’achat de carburant dans le département du Gard sont limités comme suit :

• pour les véhicules légers (moins de 3,5 t de PTAC) à 30 litres,

• pour les véhicules entre 3,5t et 12t de PTAC à 120 litres,

• et pour les véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC à 200 litres.

Cet arrêté préfectoral est d’application immédiate et s’applique jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 à minuit