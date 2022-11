Pénurie de carburant en Ile de France : 96% des stations sont ouvertes

Après l'annonce mercredi de la fin de la grève à la raffinerie de Gonfreville en Normandie, qui alimente la région parisienne en carburant, la situation revient peu à peu à la normale. "Le stock de carburant disponible dans les différents points de vente est en train de remonter sensiblement. Il y a de moins en moins de stations fermées. Au dernier comptage, 96 % d’entre elles étaient ouvertes en Ile-de-France" fait savoir Nichade Piaraly, vice-président de Mobilians en Île-de-France, en charge de la gestion des stations-service.

Cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont en mesure de répondre à la demande des automobilistes : "Il y a moins de sans-plomb disponible que de diesel : aujourd’hui nous avons environ 65% du stock en carburant diesel et 35% en sans plomb. Ce qui provoque encore quelques tensions dans notre région" où le sans-plomb est plus utilisé que dans le reste de la France : 52 % des véhicules roulent à l'essence autour de Paris contre 43 % à l'échelle nationale, selon les chiffres de AAA data .

Des tensions accrues par un phénomène supplémentaire : "le réseau Total applique, au moyen d’une ristourne, des prix extrêmement agressifs" ajoute Nichade Piaraly, attirant d’avantage de clients qu’à l’accoutumé et occasionnant parfois des files d’attente. "Il s’agit là de tensions interne liées à la concurrence et non à des problèmes de logistique ou de grève" précise-t-il.

Selon lui, la situation devrait être encore plus stable lundi, mais il faudra attendre la fin de semaine prochaine pour un retour à la normal.