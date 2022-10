Pénurie de carburant en Moselle : êtes-vous parmi les professions prioritaires à la pompe ?

Face à la pénurie de carburant qui touche la France depuis plusieurs jours, et comme le réclamaient certaines organisations , le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a pris un arrêté, ce mercredi soir, pour mettre en place des files prioritaires dans certaines stations-service de Moselle.

Concrètement, la mesure entre en vigueur ce jeudi 13 octobre : chaque jour, jusqu'à nouvel ordre, dans 17 stations du département, une pompe devra être libre pour que les professionnels prioritaires puissent faire le plein, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. En dehors de ces horaires, il n'y aura pas de restrictions.

Les professions prioritaires

Les services et professions prioritaires à la pompe concernent essentiellement les domaines de la santé, de la sécurité, des secours, mais aussi les transports scolaires ou de fonds.

Les stations-service "partenaires"

L'arrêté préfectoral ne concerne pas toutes les stations-service du département de la Moselle : la mesure ne s'applique que dans 17 points de vente, à raison de trois ou quatre par secteur géographique.

La préfecture demande aux autres usagers de laisser libres les files prioritaires, et de ne pas faire de réserves de carburant : on ne se ravitaille qu’en cas de nécessité absolue. La vente et l’achat de carburants en jerricans reste interdite, jusqu'au mardi 18 octobre.

Des mesures similaires ont été prises en début de semaine dans la Meuse , et ce mercredi également en Meurthe-et-Moselle .