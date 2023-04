Pénurie de carburant : l'Indre-et-Loire est actuellement un des départements les plus touchés

L'Indre-et-Loire est actuellement un des départements les plus touchés par la pénurie d'essence. Selon le site prix-carburants.gouv.fr, l'Indre-et-Loire et le Cher sont les deux seuls départements dans lesquels plus d'un quart des stations-services sont en rupture d'au moins un carburant.

Au niveau national, un peu moins de 7% des stations sont dans cette situation. Les livraisons de carburant sont plus nombreuses de jours en jours grace à la levée de certains blocages.

Concrètement, pour l'instant, en Indre-et-Loire, on trouve du gazole un peu partout. En revanche, on constate sur le site prix-carburants.gouv.fr qu'il n'y a presque plus de stations-services qui proposent les trois autres carburants principaux : l'E10, le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98.