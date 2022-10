Pénurie de carburant : la Haute-Loire met en place des créneaux pour les professions prioritaires

La préfecture de Haute-Loire met en place des créneaux prioritaires pour l'approvisionnement en carburant. Ces créneaux sont réservés aux "professionnels de santé, services de secours, forces de sécurité et personnes assimilées chargées d’une mission de service public."

ⓘ Publicité

A ce stade, cinq stations-service se sont portées volontaires dans le département. La préfecture de Haute-Loire n'en dévoile pas les coordonnées : les professionnels concernés devront en faire la demande auprès de l'agence régionale de santé (ARS).

La préfecture rappelle par ailleurs que la vente et l’achat de carburants dans des jerricans et autres récipients transportables manuellement sont interdits depuis le mardi 11 octobre et jusqu'au 21 octobre 2022, minuit.