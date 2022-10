Pénurie de carburants : "10% des stations-service encore en difficulté", selon le ministre des Transports

La situation s'améliore sur le front des carburants. Selon Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, "un peu plus de 10% des stations-service sont encore en difficulté" ce lundi. Dans ces stations, il "manque au moins un produit", a précisé le ministre sur franceinfo. Vendredi soir, 13% des stations étaient en manque de gazole ou d'essence, selon le gouvernement. Deux sites sont toujours bloqués.

Le ministre reconnaît des difficultés pour les départs en vacances de la Toussaint

"La situation n'a rien à voir" avec la semaine dernière, où lundi "on était à 30%" de stations-service en difficulté". Pour les vacances de la Toussaint, "il y a eu un certain nombre de difficultés mais la situation s’est améliorée", assure Clément Beaune. Les stations d'autoroute et des routes nationales les plus fréquentée sont prioritaires dans l'approvisionnement en carburants.

Deux raffineries toujours bloquées

Dimanche soir, deux raffineries du groupe TotalEnergies étaient toujours bloqués : celle de Gonfreville en Seine-Maritime et celle de Feyzin dans le Rhône. La grève a été reconduite samedi matin au dépôt de carburants de Feyzin, a indiqué la CGT qui a recensé 90% de grévistes dans les services chargés des livraisons. À Feyzin, les salariés seront invités à se prononcer sur la suite du mouvement ce lundi. A Gonfreville, la grève est reconduite "jusqu'au 27 octobre", jour où TotalEnergies doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, "à moins que la direction ne nous contacte avant", a annoncé la CGT.