Pénurie de carburants : "40 % des stations sont à sec en Ile-de-France", selon Mobilians

Il est toujours très compliqué de trouver du carburant en Ile-de-France. Ce lundi soir, 33,9 % des stations-services connaissaient des difficultés d'approvisionnement, ce mardi matin, c'est "40 %", selon Nichade Piaraly, le président régional des stations service Mobilians en Ile-de-France et invité de France Bleu Paris. Il gère six stations dans la région, dont cinq dans Paris intra muros et une dans le Val-d'Oise.

"La moitié des stations n'ont plus qu'un seul carburant", selon lui. "10 % des stations ont les deux produits, donc le sans-plomb et le gasoil, mais le rythme des réapprovisionnements reste très lent et il faudra beaucoup de temps pour qu'on soit opérationnel", ajoute-t-il. Ce mardi matin, les grèves se poursuivent dans les raffineries des groupes TotalÉnergies et Esso Exxon Mobile. Les négociations avec les directions n'ont pas été concluantes.

Le gouvernement menace d'intervenir

Le gouvernement hausse le ton et appelle à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants. Si la situation ne s'améliorait pas "très vite", le gouvernement pourrait "débloquer_, rouvrir l'accès aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel_ adéquat pour pouvoir permettre à la situation de se normaliser", a expliqué Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce mardi matin. "Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s'arrête", a-t-il ajouté au lendemain d'une réunion d'urgence à Matignon.

Olivier Véran fait la différence entre la situation à Exxon, où "il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage" après l'accord entre la direction et les syndicats lundi, et à TotalEnergies, où "la CGT continue à appeler à bloquer", ce que "nous considérons excessif et anormal".

La CGT a reconduit son mouvement de grève pour ce mardi. En dépit d'appels répétés du gouvernement à négocier sur les salaires et à cesser les blocages, la CGT et la direction de TotalEnergies ne sont pas parvenues à s'entendre.