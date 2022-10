Pénurie de carburants : la galère des gérants de stations-service face aux files d'attente en Indre-et-Loire

Les choses vont-elles changer sur le front des carburants ? Elisabeth Borne a en tout cas annoncé la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts Esso-ExxonMobil. Une décision, alors que l'Indre-et-Loire est confrontée à la pénurie de carburant : 60% des stations-service manquent d'au moins un carburant selon la préfecture. Un temps infini dans les files d'attente pour les conducteurs, mais également une galère réelle pour les gérants de stations-service aussi. Entre gestion des queues, des clients et des stocks, c'est la réorganisation totale pour certains d'entre eux, comme dans cette station-service qui fait aussi garage à l'entrée d'Azay-le-Rideau, route de Tours.

ⓘ Publicité

"Je suis devenu gendarme", ironise le patron, David Letellier

En 18 ans, David Letellier n'a jamais vu ça. Avec cette crise, le gérant a carrément dû changer tout le fonctionnement de sa station-service et du garage des Loges : lui et ses secrétaires font "pompistes", c'est-à-dire qu'ils aident les automobilistes à la pompe ou font la circulation autour de la station, pour éviter des embouteillages sur la départementale. "Je suis devenu en quelque sorte gendarme, mon rôle, c'est de faire en sorte que les automobilistes avancent, parce que quand ils font la queue, ils ont tendance à être sur leur téléphone, donc ils n'avancent pas et c'est compliqué derrière, du côté du rond-point."

La station-service ferme plus tôt pour éviter des pannes en cas de pénurie. © Radio France - Marianne Naquet

A la pompe, il n'a plus que du diesel. Malgré cela, des dizaines et des dizaines de voitures font la queue pour faire un plein. "C'est compliqué, mais on s'en sort, on n'est que mardi, après tout", plaisante le gérant. A côté de lui, Emilie, sa secrétaire comptable s'est transformée pour un temps en pompiste. "La plupart du temps, les gens sont vraiment gentils. Parfois, ils deviennent un peu méchants, à force de faire la queue mais ce n'est pas la majorité", explique la jeune femme. Elle l'avoue, gérer la circulation et les automobilistes, c'est une tâche extrêmement fatigante. "Je suis fatiguée oui, c'est usant de faire ça toute la journée. Surtout qu'on a des clients en continu. J'ai marché 10 km à pied l'autre jour pour faire la circulation", ajoute-t-elle.

La file d'attente peut aller jusqu'au rond-point. © Radio France - Marianne Naquet

De leur côté, certains clients sont prêts à tout, pour avoir du carburant. C'est le cas de cette dame, raconte-t-elle, prête à payer 4 euros le litre de Sans Plomb 95. Sauf que la station n'en a plus depuis quelques jours. Elle doit être livrée jeudi. En attendant, David Letellier a coupé son téléphone : "en une heure, j'ai reçu 200 appels, avec à chaque fois cette question. Vous avez du carburant". Autant dire, que sa messagerie est vite devenue saturée, il a préféré renvoyer directement sur répondeur, histoire de ne pas devenir fou.