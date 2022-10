Pénurie de carburants : la situation à la pompe est encore très tendue à Paris

Il y a "sans doute un peu plus de 10% de stations essence encore en difficulté" ce lundi 14 octobre, selon le ministre des Transports, Clément Beaune alors que deux raffineries TotalEnergies sont encore en grève, dont celle de Gonfreville qui alimente en grande partie l'Ile-de-France. Selon les chiffres du site prix-carburants.gouv.fr , c'était plutôt autour de 21%. Au niveau national, c'est donc légèrement mieux mais selon les territoires, la situation est très contrastée. La région Ile-de-France par exemple fait partie des plus touchées.

En Seine-Saint-Denis, il manque au moins un carburant dans une station sur deux et c'est pénurie totale dans trois stations sur dix à Paris. Trouver du carburant dans la capitale est donc encore un sacré défi.

Encore beaucoup d'attente dans les stations-service

Dans une station Total du XVème arrondissement de Paris, il y a par exemple une dizaine de voitures en file indienne, sur la voie de droite, avec les feux de détresse. Chacun attend son tour sauf ce scooter qui arrive de nul part et double tout le monde. Les automobilistes ont, du coup, du mal à rester calme.

"Il y a des gens qui essaient d'avancer, de nous couper, c'est la galère. Moi, je suis sur la réserve depuis deux semaines donc j'ai décidé d'aller faire le plein aujourd'hui et là, cela fait 30 minutes que j'attends", décrit par exemple Nicolas, dans sa voiture.

L'essence est plus rare que le gazole

Pour ne pas être doublée, Françoise s'arrête à cheval sur le trottoir et la piste cyclable car là, elle n'en peut plus d'enchaîner les stations. "C'est la troisième station que je fais depuis ce matin. Il n'y avait pas ce que je cherchais car il y a plus de gazole que d'essence. Pour aller au boulot, ce n'est pas évident", explique cette automobiliste.

C'est même l'enfer pour John, il est au milieu de la route, en train de pousser son scooter. "Je suis en panne d'essence depuis avant-hier. On m'a dit que cette station était ouverte donc j'ai pris ce qui restait un peu, je suis venu ici, et là, j'attends", reconnaît le jeune homme. Finalement, il ressort avec le plein d'essence et surtout, le sourire.