Pénurie de carburants : "Les cars scolaires circuleront cette semaine", rassure la Région

Le service de transport scolaire est bel et bien maintenu cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté. Malgré les nombreuses pénuries de carburants partout dans la région, les cars seront tous sur la route. Michel Neugnot, vice-président du conseil régional en charge de la mobilité veut rassurer les parents : " Aujourd'hui, il ne faut pas paniquer. On tient, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Cela ne veut pas dire que si ça dure 15 jours, trois semaines, on n'ait pas quelques difficultés." En ce début de semaine, trois transporteurs ont effectivement fait part de leurs difficultés à la Région, avant de promettre de trouver des solutions. "Je voudrais rappeler aux parents que s'il y a une difficulté de transport dans tel ou tel lieu, ils seront prévenus par SMS. Il ne faut donc pas paniquer ou appeler tous les jours pour savoir s'il y aura un car. Pas de nouvelle, bonne nouvelle !"

ⓘ Publicité