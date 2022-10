Pénurie de carburants : les écologistes niçois demandent la gratuité du stationnement et des transports

Bien, mais peut mieux faire. Le groupe écologiste d'opposition à la Mairie de Nice salue la décision de la Ville de Nice d'augmenter la fréquence des transports en commun en ces temps de pénurie de carburant. Mais les élu(e)s proposent à la mairie d'aller plus loin.

Transports et stationnement gratuit temporairement

Dans un communiqué, le groupe écolo demande aux élus niçois de prendre deux autres mesures temporaires : rendre gratuit le réseau de Lignes d'Azur, et le stationnement dans Nice.

"On salue l'initiative de la Ville d'augmenter la fréquence de desserte des transports en commun, mais on leur demande de faire un effort supplémentaire" détaille Hélène Granouillac, élue écologiste à la mairie. "Rendre le stationnement gratuit permettra aux gens de laisser leur véhicule, pour ceux qui le pourront, et donc de favoriser les transports en commun."

L'occasion de profiter de la crise pour faire passer un message écologiste ? "C'est une mesure sociale" assure Hélène Granouillac. "Évidemment, par la force des choses, elle va être peut être un peu environnementale, mais elle est en priorité sociale."