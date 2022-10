Pénurie de chauffeurs de bus : la RATP met en place une prime de présence

La RATP va mettre en place une prime mensuelle "de présence" pour lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus, a appris ce mardi France Bleu Paris, confirmant une information du Parisien. Jusqu'à 450 euros pour ceux qui seront présents pendant trois mois consécutifs, sans absence injustifiée. Cette mesure inédite vise à pallier le manque de conducteurs qui entraîne une forte perturbation du service depuis la rentrée de septembre.

ⓘ Publicité

La prime sera attribuée de façon progressive chaque mois, à partir de la fin du mois d'octobre, à raison de 100 euros le premier mois de présence continue, 150 euros le deuxième mois et 200 euros le troisième mois. Les conducteurs pourront donc recevoir jusqu'à 450 euros après trois mois consécutifs sans absence, hors congés réguliers. Le compteur mensuel sera remis à zéro dès le premier jour d'absence au travail, dans le but "d'inciter" les conducteurs de bus.

Le dispositif est en place "jusqu'à la fin de l'année". Cette prime exceptionnelle vise à "améliorer l'offre de service", indique la RATP, qui assure vouloir "saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs de bus présents à leur service". La régie de transport d'Île-de-France fait face à une "période d'exploitation difficile", due à des difficultés de recrutement et à un absentéisme en hausse. Selon la direction, il manque encore 700 conducteurs. Le mois dernier, 25% du service n'a pas été assuré. Ce qui se traduit par des temps d'attente très longs pour les usagers et des bus souvent bondés.