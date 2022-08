Pénurie de chauffeurs de bus : la région Grand Est recrute, mais s'attend à des difficultés à la rentrée

La Région Grand Est recrute des chauffeurs de cars scolaires pour la rentrée de septembre. Nous sommes toujours en situation de pénurie nationale : il manque 8.000 conducteurs en France, dont près de 300 dans le Grand Est, avec des situations particulièrement compliquées dans le Bas-Rhin et la Moselle en raison de la concurrence avec les pays frontaliers.

Le Grand Est organise donc une grande opération de recrutement, pour pouvoir limiter les dégâts à la rentrée. Elle est ouverte à tous, même les retraités ou les personnes à temps partiel qui cherchent un complément de revenu, que vous ayez le permis D (transport de plus de 8 passagers) ou non.

Temps plein partagé

Le cas échéant, vous pourrez bénéficier d'une formation spécifique financée par la Région, explique David Valence, membre de la commission transports à la région Grand Est : "L'objectif, c'est de former de A à Z les personnes qui n'ont pas les qualifications requises, pas seulement au métier de chauffeur de car, mais aussi par exemple de livreur en milieu urbain." L'idée, c'est de pouvoir ensuite proposer des temps pleins partagés : "des journées de travail complètes, sachant que le métier de chauffeur de car, c'est souvent du travail le matin, et en fin d'après-midi".

Inciter les collectivités à élargir l'offre de transport

Conséquence de ces horaires partiels, des salaires bas, qui expliquent aussi le manque d'attractivité du métier. Là aussi, la région tente de pallier le problème, en jouant sur plusieurs leviers : "On essaye au maximum de travailler avec les intercommunalités, les regroupements pédagogiques, les syndicats scolaires, pour leur proposer une offre de transport plus étendue, cofinancée par la Région", détaille David Valence, par exemple avec deux passages au lieu d'un, à la sortie des classes et à la fin du périscolaire.

Des contrats plus souples

Par ailleurs, explique David Valence, "nous sommes liés par des contrats, relativement rigides, avec les sociétés de transport. Nous avons souhaité intégrer une indemnité plus favorable à une prise en compte des coûts réels des transports, et intégrer le coût du carburant dans les dépenses de la Région, et le compenser, en quelque sorte, pour le transporteur, pour éviter qu'il joue sur les salaires parce qu'il se trouverait dans une trop grande rigidité des contrats." Selon lui, cette mesure coûte 2,5 millions d'euros pour 2022, et ce sera 20 millions d'euros l'année prochaine.

Mais même avec ces mesures, et le recrutement, il est "très probable" qu'il y aura à nouveau des situations compliquées à la rentrée, dans certains secteurs, avec des modifications d'horaires et d'itinéraires.

Pour postuler, rendez-vous sur le site de la région Grand est.