Pénurie de chauffeurs de cars scolaires : "Il faut préparer les familles à des ajustements", selon Aléop

De nombreux postes de chauffeurs scolaires sont vacants en ce moment partout en France, et notamment dans les Pays-de-la-Loire. Cette pénurie n'a pas eu encore de conséquences sur le transport des élèves en Mayenne mais des perturbations pourraient survenir pendant l'année sur le réseau Aléop, géré par la région. "On n'est pas à l'abri d'avoir peut-être des circuits pendant l'année qui ne seront pas desservis. Mais on va faire le maximum pour le faire", prévient Daniel Gendry, conseiller régional chargé des transports scolaires, également maire de Niafles. Chaque jour en Mayenne, plus de 13 800 enfants, de la maternelle au lycée, sont transportés dans les cars scolaires du réseau Aléop, affrétés par la région.

Plus de 13 000 élèves mayennais sont transportés tous les jours sur le réseau Aléop, géré par la région. © Radio France - Maïwenn Bordron

Des circuits de transports réorganisés

Depuis la rentrée scolaire, le 1er septembre 2022, tous les élèves mayennais ont pu être transportés vers leur établissement. Mais pour pallier le manque de chauffeurs, certaines entreprises de transport ont dû réorganiser des circuits de ramassage scolaire. Des circuits ont pu être "fusionnés" lorsqu'il manque un chauffeur, affirme Éric Leroux, responsable du service Aléop en Mayenne. "On peut également déplacer un point d'arrêt pour une famille pour aller rejoindre un point d'arrêt d'un l'autre circuit. Ce sont aussi des ajustements aussi en termes d'horaires", précise-t-il.

Quatre circuits scolaires ont été réajustés les 1er et 2 septembre en Mayenne pour pallier le manque de chauffeurs. "Il s'agissait de circuits dans le secteur de Château-Gontier et de Meslay-du-Maine. Mais cette réorganisation a été complètement neutre pour les familles", insiste Éric Leroux. La région des Pays-de-la-Loire, qui est chargé de la compétence transport, appelle les familles à être compréhensives face à cette pénurie de chauffeurs scolaires. "On a un gros travail d'information auprès des usagers et des familles pour les préparer à des ajustements", souligne Éric Leroux.

Tous les circuits sont assurés. Mais on reste vigilant car la situation est quand même un peu tendue.

Daniel Gendry, conseiller régional et maire de Niafles

Le réseau Aléop tente aussi de rendre le métier de chauffeur plus attractif car souvent le salaire est bas à cause du nombre d'heure proposées par semaine. Les chauffeurs travaillent en effet généralement le matin et en fin d'après-midi pour le ramassage scolaire. "Il faut arriver à faire des circuits plus importants pour que le temps de travail ne soit pas partiel mais quasiment à plein temps", pointe du doigt Daniel Gendry, conseiller régional en charge des transports scolaires. "Avec les établissements, on a un travail à faire pour rendre un volume de travail plus important pour les chauffeurs et de fait, rendre le métier plus attractif", ajoute Éric Leroux, responsable du réseau Aléop en Mayenne. La région des Pays-de-la-Loire rappelle également qu'elle paie des formations aux personnes intéressées.