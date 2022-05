Pénurie de chauffeurs et hausse du gazole : les sociétés de transport scolaire du Poitou tirent la langue

Il devient de plus en plus difficile d'assurer le transport scolaire de nos élèves. Entre les problèmes de recrutement, la pénurie de chauffeurs et la hausse du prix des carburants, les transporteurs s'arrachent les cheveux. Les collectivités qui les financent se disent inquiètes pour la rentrée.