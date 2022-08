Pénurie de conducteurs de cars : des incertitudes sur le réseau Rémi à la rentrée en Centre Val de Loire

Le manque de main d'oeuvre dans les entreprises de transports de voyageurs en autocar touche aussi le Centre Val de Loire. Il manque une centaine de conducteurs dans les six départements de la région, qui essaie de trouver des solutions pour éviter des suppresions de circuits de transport scolaire.

C'est un problème qui se pose à toute les régions de France, à moins de deux semaines de la rentrée scolaire, en tant que collectivités en charge du transport scolaire. La pénurie de main d'oeuvre chez les conducteurs de cars risque d'avoir un impact sur certains circuits de ramassage, et d'entraîner des modifications d'horaires, pour les familles.

La région Centre Val de Loire est confrontée à ce problème comme les autres : sur 2500 postes de chauffeurs dans les sociétés de transport à qui elle fait appel dans les six départements, une centaine de postes ne sont pas encore pourvus. Le Loiret et l'Indre-et-Loire sont particulièrement concernés, il manque pour l'instant une vingtaine de chauffeurs dans le Loiret pour assurer tous les circuits de ramassage scolaire à la rentrée. Un nombre que la région espère réduire dans les prochains jours.

Des circuits pourraient être décalés de quelques minutes

A dix jours de la rentrée, tout est mis en oeuvre pour tenter d'éviter de trop fortes perturbations sur les circuits. Mais François Bonneau, le président de la région Centre Val de Loire, le reconnaît : il y aura sans doute des ajustements. "On a des compagnies qui vont décaler certains horaires de quelques minutes pour permettre à des chauffeurs d'enchaîner deux circuits de ramassage, on pourrait en regrouper certains. Ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de pénaliser le moins possible les familles".

François Bonneau indique que les élèves qui emprutent les cars scolaires de la région seront prévenus dès que les décisions seront arrêtées, ligne par ligne. Ils recevront une information avant la rentrée, ainsi que les communes, et les établissements scolaires. "L'essentiel des lignes sera assuré, il faut le souligner, et tout sera fait pour que les familles n'aient pas à trouver une solution par elles-mêmes pour conduire les enfants à l'école".