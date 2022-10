Comment trouver de l'essence à Orléans et ses alentours ?

Un conflit social qui s'enlise et des conducteurs dans la galère. Chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, les syndicats ont annoncé qu'ils poursuivaient les grèves dans les raffineries au moins jusqu'au mardi 11 octobre. Dans les stations-service du pays, la situation devient très compliquée. L'agglomération d'Orléans n'est pas épargnée. Certaines stations sont fermées, d'autres sont encore ouvertes mais rationnent l'essence.

Trouver de l'essence autour de soi

C'est le cas par exemple la station Avia de Fleury-les-Aubrais. Pas plus de 30 euros d'essence par personne. Forcément, il y a du monde qui fait la queue : "J'ai tourné une heure et demie hier, j'ai rien trouvé. Là je suis sur la réserve donc j'ai vraiment besoin de faire le plein pour aller au travail" explique l'un conducteurs, qui attend son tour depuis une vingtaine de minutes. Beaucoup de clients ont trouvé la station grâce au site internet www.penurie.mon-essence.fr . Ce site répertorie les différentes stations-service autour de soi. Il renseigne en temps réel, grâce aux remontées des utilisateurs, les stations fermées pour cause de pénurie et les stations encore ouvertes.