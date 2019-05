"On perd au moins 15 minutes de plus" : à Argenton-sur-Creuse, le système des feux rouges va être modifié

La mairie d'Argenton-sur-Creuse met fin à une expérimentation de trois mois au niveau du fonctionnement de ses feux rouges. Car cela a entraîné un rallongement du temps d'attente et quelques bouchons conséquents aux heures de pointe.

Argenton-sur-Creuse, France

Même en milieu de matinée, en-dehors des heures de pointe, l'attente au feu rouge à Argenton-sur-Creuse est assez longue. Il ne passe que cinq ou six voitures, maximum dix, à chaque feu vert. Régulièrement, une file d'une centaine de mètres se forme dans les quatre rues qui débouchent sur le carrefour de la République. Depuis trois mois, un feu rouge est installé pour les voitures qui quittent la place de la République. Un cinquième feu rouge sur ce carrefour qui a complexifié la circulation.

Beaucoup de temps perdu au feu rouge

L'expérimentation n'étant pas une réussite, la mairie a installé une plaque métallique de détection. Le feu vert pour les voitures place de la République ne se déclenchera que lorsqu'une voiture sera détectée. L'espoir est que cela fluidifie le trafic. "C'est vraiment compliqué. Ma femme voit passer le feu au rouge au moins cinq fois avant de pouvoir passer. Ça gueule de plus en plus", raconte Frédéric.

Didier est chauffeur de taxi. "Je perds au moins 15 minutes par rapport à avant. Du coup, je ne passe plus par le centre-ville, je fais des détours, ça fait des kilomètres en plus", témoigne celui qui se définit comme un professionnel de la route.

À la sortie des écoles, c'est vraiment très chargé"

Pourquoi ne pas faire un rond-point ?

Les travaux du mois de février et au mois de mai ont coûté 75 000 euros. Une somme qui aurait pu être dépensée pour autre chose, estiment plusieurs habitants. "Il faudrait enlever tous les feux rouges et construire un rond-point. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de circulation, ce serait beaucoup plus fluide", estime André.

En réalité, depuis 1994, un projet de rond-point est à l'étude. Mais cela ne s'est jamais concrétisé.