Péribus : une nouvelle ligne et de nouveaux horaires dès la semaine prochaine

Attention si vous prenez le service Péribus dans le Grand Périgueux, il va y avoir quelques changements dès lundi prochain. À partir du 14 décembre, les horaires de plusieurs lignes de bus vont être modifiés. L'objectif est de s'adapter aux nouvelles grilles horaires de la SNCF et de maintenir les correspondances entre les TER et les bus. Les lignes A, B, C, D, R2/R3 et R8 sont impactées. Celles e2, e3, R5 et R6 vont connaître également des ajustements. Les nouvelles heures de passage doivent être mises en ligne sur le site du Grand Périgueux.

Une nouvelle ligne

Ce lundi marque aussi le lancement d'une nouvelle ligne, la k5. Elle permettra de desservir la nouvelle halte ferroviaire de Boulazac jusqu'aux zones commerciales de Trelissac et de Boulazac. Elle s'arrêtera aux arrêts Imprimerie du timbre, Campus de la formation, Boulazac Centre commercial, La Feuilleraie, Trelissac les Garennes, Route du pont et Bareyrou.