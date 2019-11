Périgueux : 800 manifestants pour demander l'achèvement de la déviation de Beynac

Périgueux, France

Le Conseil départemental a mobilisé plusieurs centaines de Périgourdins et d'élus, ce samedi 16 novembre à Périgueux, pour demander l'achèvement des travaux du contournement de Beynac. Le rassemblement, organisé dix jours avant le jugement de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur l'intérêt public majeur de cette déviation, était soutenu par l'association J'aime Beynac et sa vallée, les Chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, et de l'Artisanat. Une quinzaine d'élus ont pris la parole en tribune, autour du Président du Conseil départemental Germinal Peiro.

Les manifestants sous leurs parapluies se sont agglutinés autour des deux écrans mise a disposition pour écouter le maire de Périgueux Antoine Audi, le président de l'agglo. de Périgueux Jacques Auzou, le maire de Bergerac Daniel Garrigue, le sénateur Claude Bérit-Debat, Thierry Gauthier président de l'association J'aime Beynac et sa vallée, les présidents de chambres consulaires, ou encore l'ancien président du Conseil général Bernard Bioulac initiateur de cette déviation, avant l'actuel président du Conseil départemental Germinal Peiro.

Retrouvez tout le dossier sur la déviation de Beynac.