Périgueux : circulation perturbée pendant trois jours derrière le cinéma place Francheville

La livraison d'un accélérateur de particules à la polyclinique Francheville de Périgueux va conduire à la fermeture de la circulation entre lundi 28 et mercredi 30 janvier derrière le cinéma CGR.

Périgueux, France

La circulation sera compliquée pendant trois jours à Périgueux en ce début de semaine. Du lundi 28 au mercredi 30 janvier, il ne sera pas possible d'emprunter la route qui passe derrière le cinéma CGR entre le boulevard de Vésone et la rue Littré. Pour faire simple : impossible de faire le tour de la place Francheville.

Ces perturbations sont dues à la livraison d'un accélérateur de particules à la polyclinique Francheville. Il s'agit d'un troisième appareil de traitement des cancers par rayonnement. Cet engin pèse plusieurs tonnes et devrait arriver à Périgueux mercredi. Il est cependant nécessaire de dégager le chantier en cours derrière la polyclinique pour le faire entrer.

Les arrêts de bus déplacés

Pour faciliter la circulation des voitures pendant ces opérations, des déviations seront mises en place par la rue Jacques Emile Lafont et la rue Claude Bernard. L'accès au parking souterrain sera maintenu par le Cours Fénélon et les sorties seront possibles. L'arrêt de bus "Francheville" derrière le cinéma sera reporté sur l'arrêt "Hoche pour la ligne e2. L'arrêt "Place du 8 mai" côté piscine sera reporté "Place du 8 mai" côté place pour les lignes e7 et N.