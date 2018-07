Le président de la République arrive ce mercredi 18 juillet au soir et reste jusqu'à jeudi 19 juillet en fin de journée.

Le président de la République arrive ce mercredi soir et reste jusqu'à jeudi fin de journée en Dordogne. Avec lui, Olivier Dussopt, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics et Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur. En raison de cette visite présidentielle, la circulation sera bloquée sur deux jours dans Périgueux.

Trois secteurs de Périgueux bloqués

Emmanuel Macron commence avec un "dîner républicain" mercredi soir au restaurant La Péniche à Périgueux. L'accès du pont Saint-Georges et toutes les rues perpendiculaires à celui-ci, jusqu'au pont des Barris, est donc interdit jusque tard dans la nuit.

Ce sera également le cas pour deux autres parties du centre-ville, dans le quartier de la préfecture, la circulation et le stationnement sont interdits du mercredi 18 juillet, 20 h, au jeudi 19 juillet, 15 h. Le parking Tourny sera néanmoins en partie accessible. Enfin, dans le quartier Toulon, où sera dévoilée la fresque géante de Marianne, il sera interdit de stationner et de circuler jeudi 19 juillet, le temps de la visite du président : sur la route d'Angoulême, sur le chemin de la Monzie et dans les allées Ferdinand Dupuy.

À noter qu'en raison de la venue du président de la République, les travaux Cours Fénelon et Cours Saint Georges à Perigueux sont également décalés. Ils devaient avoir lieu dans la nuit de mercredi à jeudi entre 20h à 6h du matin. Ils seront finalement reportés à la nuit de jeudi à vendredi aux mêmes horaires.