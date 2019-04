Périgueux : des difficultés de circulation à prévoir

Périgueux, France

La circulation dans Périgueux risque d'être un peu plus compliquée à partir de lundi 15 avril. Le grand Périgueux va effectuer de gros travaux liés aux bus à haut niveau de service entre la rue Wilson, la place Bugeaud et le cours Fénelon. A compter de ce lundi et jusqu'au 22 mai, la tranche de travaux concerne, le chantier de Gaz et d'eau et le prolongement de la piste cyclable.

La piste cyclable de Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Du début du mois de juin, à la fin août, place à l'aménagement urbain et piéton et à la voie de bus. Attendez vous à des fermetures temporaires de la route entre la rue Wilson et la place Bugeaud. Des déviations seront mises en place. Par ailleurs, pendant les travaux, le bus ne stoppera plus à l'arrêt Badinter mais près de l’hôtel Mercure. Les accès aux commerces seront maintenus.