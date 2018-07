Le boulevard Montaigne de Périgueux continue son lifting. Après la fermeture du parking Montaigne pour débuter la construction du futur village commercial, ce lundi 9 juillet les boulevards vont être fermés au niveau du square Daumesnil.

Plan des chantiers de l'été à Périgueux. - Ville de Périgueux

La circulation va devenir compliquée dans le secteur. Les deux voies situées des deux côtés du square ne pourront pas être empruntées par les automobilistes. Même choses pour la rue de la République et la rue des chaînes. Les voitures ne pourront pas non plus se diriger vers la place Maurois. Seuls les riverains, les commerçants et les véhicules de secours auront un accès. Les piétons pourront aussi circuler grâce un cheminement mis en place à travers la zone de chantier. En revanche, les lignes Péribus seront déviées. Les perturbations sont prévues jusqu'à la fin du mois d'août.

D'autres chantiers dans le secteur

Il faut aussi ajouter qu'au niveau de la place Bugeaud, des places de stationnement vont être supprimées dans le cadre de travaux préparatoires. Par ailleurs, un autre chantier démarre rue Victor Hugo. Le Grand Périgueux fait réaliser des travaux d'assainissement. La circulation sera impossible de la rue Bodin au rond-point Yves Guéna en venant du Toulon. Ces travaux-là vont durer jusqu'au 10 août.