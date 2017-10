Périgueux : le prix du stationnement devrait augmenter

La municipalité de Périgueux devrait se prononcer ce vendredi soir sur le changement des tarifs de stationnement. S'ils proposent 20 minutes gratuites, le reste des tarifs vont augmenter.

Le conseil municipal de Périgueux va se prononcer ce vendredi soir sur le tarif du stationnement en centre-ville. Dès le 1er janvier 2018, ce sont les communes qui décideront des tarifs. A Périgueux, la Ville travaille avec Indigo et ils proposent de nouveaux tarifs ce vendredi en conseil. Des tarifs qui devraient augmenter de 20 à 40 centimes pour deux heures.

20 mn gratuites, 40 centimes de plus pour deux heures

La municipalité voudrait faire un cadeau au Périgourdin en rendant gratuites les vingt premières minutes de stationnement à Périgueux, qui coûtaient 30 centimes avant. Mais l'heure passerait d'un euro à 1,20 euros. Les deux heures de 2 à 2,40 euros.

Le stationnement à l'extérieur serait autorisé jusqu'à 2 heures 30 au lieu de 2 heures actuellement pour un total de 10 euros les 2 heures et demi.

La tarification détaillée qui sera présentée au conseil municipal ce vendredi. © Radio France

PV à 35 euros, 15 s'il est payé avant 5 jours

Le PV qui deviendrait une "redevance" passerait de 17 euros à 35 euros. Si vous payez sous 5 jours, il ne serait que de 15 euros au lieu de 17 aujourd'hui.

"Le but est de faire un roulement dans le centre-ville et que pour les longues durées, les Périgourdins aillent se garer plus loin." - Laurent Mossion, 1er adjoint à la mairie.

Le premier adjoint, Laurent Mossion explique la démarche. "Le but est de faire un roulement dans le centre-ville et que pour les longues durées, les Périgourdins aillent se garer plus loin. Les parkings souterrains n'augmentent pas", rappelle Laurent Mossion. Effectivement, à Francheville par exemple, sous le cinéma, l'heure coûte 90 centimes.

Mais pour Delphine Labails, chef de l'opposition au conseil municipal, le problème n'est pas là. "Ça risque de desservir les commerçants. Les gens ne veulent pas payer pour aller en ville." L'opposition préférerait qu'il y ait des tarifs préférentiels pour les habitants du centre-ville et les commerçants. La municipalité affirme y réfléchir dès l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pour tout le monde pareil.