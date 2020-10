Périgueux : le stationnement redevient payant au-delà de trois heures

Le stationnement n'est plus entièrement gratuit à partir de ce lundi 12 octobre à Périgueux. Dès que vous stationnez dans la rue, entre 9 heures et 19 heures, il faut prendre un ticket et taper votre plaque d'immatriculation dans le logiciel de l'horodateur. Les trois premières heures sont gratuites mais dès que vous avez dépassé les 3 heures, le stationnement devient payant et le tarif est dissuasif : il faut compter 5 heures le quart d'heure (à partir de la quatrième heure donc). La prise d'un ticket est obligatoire. S'il n'y en a pas sur le pare-brise, l'automobiliste risque une amende de 35 euros.

Retour sur une promesse de campagne

La maire de Périgueux, Delphine Labails, avait annoncé pendant la campagne la mise en place du stationnement gratuit toute la journée. Mais au début du mois d'octobre, la nouvelle mairie a fait marche arrière pour lutter contre les voitures-ventouses. Après concertation avec les commerçants du centre-ville, la durée de trois heures gratuites a été décidée pour laisser le temps aux Périgourdins de faire leurs courses. La mairie de Périgueux va également rendre payant le parking Bugeaud.

Delphine Labails se donne six mois pour évaluer cette expérience.