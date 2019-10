Périgueux : les cheminots CGT lancent une pétition contre les retards et les trains régionaux surchargés

Périgueux, France

Les cheminots CGT de Périgueux se sont installés devant la gare ce vendredi 4 octobre, pour recueillir les premières signatures de voyageurs, sur une lettre qu'ils enverront aux élus et à leur direction pour demander davantage de moyens. Pour le syndicat, l'enchaînement des retards des dernières semaines, et les trains bondés, sont la conséquence des politiques de suppressions d'emplois et d'économies, par exemple sur la dernière convention entre la Région et la SNCF.

Nous avons les mêmes revendications que les voyageurs" - Jérôme Jean secrétaire des cheminots CGT de Périgueux

Pour Jérôme Jean les vrais responsables de la dégradation du service ne sont pas les cheminots Copier

Pour la CGT, c'est le même manque de moyens qui provoque à la fois le mécontentement des usagers et la dégradation des conditions de travail des cheminots. Dimanche dernier, une contrôleuse a été agressée verbalement par des voyageurs en gare de Périgueux, parce que le train Brive-Bordeaux était bondé, et qu'il n'y avait plus de place pour les dizaines de voyageurs qui l’attendaient à Périgueux. Elle est allée déposer plainte ce vendredi au commissariat de Périgueux.