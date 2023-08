Périgueux : les travaux des voies réservées aux bus se terminent dans le centre, d'autres à venir ?

Si vous ne roulez pas trop vite, vous les apercevrez. De grandes pancartes jaunes sont installées quelques dizaines de mètres avant la place Francheville, sur le cours Fénelon, dans le centre de Périgueux. Dessus, on peut lire : "Nouvel aménagement, priorité aux bus". Une indication pour aider les automobilistes qui seraient perdus en arrivant. Car pour rejoindre la Place Bugeaud, il n'est plus possible de continuer tout droit. La route a été recouverte d'une résine beige claire et le mot "BUS" est tracé dessus en blanc. A tour de rôle, les voitures mettent leur clignotant gauche, puis celui de droite pour contourner.

"Je trouve que ce n'est pas bien agencé", réagit Christelle, en passant devant le carrefour. Celle qui prend régulièrement sa voiture dans le centre de Périgueux remarque que des touristes hésitent et se trompent de voie. "Certains m'ont coupé la route parce qu'ils prenaient la voie de bus, d'autres immatriculés "24" font pareil mais c'est juste pour aller plus vite !", poursuit la conductrice qui a même peur que cet aménagement créé des accidents.

Moins de voitures en centre-ville

Mais depuis le début des travaux sur ce tronçon il y a un an et demi, le Grand Périgueux assure avoir fait des simulations et des concertations. L'élu chargé de la mobilité durable, Olivier Georgiades, déclare : "c'est vrai que nous avons bouleversé les voies de circulation mais je pense que les automobilistes vont s'y habituer et se repérer". L'idée est de mettre en place des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur le tronçon Est-Ouest entre Coulounieix-Chamiers et Boulazac. Les voies réservées et les feux prioritaires doivent permettre aux chauffeurs d'aller plus vite et donc d'être plus efficaces. Les travaux du dernier tronçon ont coûté 1,3 million d'euros.

Des panneaux ont été installés sur le Cours Fénelon pour prévenir les automobilistes © Radio France - Gabin Grulet

"Ce n'est pas qu'on veut supprimer la voiture, mais on veut convaincre les automobilistes qu'ils peuvent faire certains déplacements en transport en commun", ajoute Olivier Georgiades. Ce qui a, selon l'élu, deux avantages. D'abord privilégier les mobilités douces pour la qualité de l'environnement, mais aussi proposer une alternative à l'augmentation des coûts d'utilisation d'une voiture.

Le directeur de Périmouv, Joannès Bouillaguet, confirme : "Le bus doit devenir un des modes de déplacement du quotidien. Cela doit devenir naturel, comme dans les grandes villes" . Les nouvelles voies pourraient, selon lui, faire gagner une dizaine de minutes sur des trajets de 30 à 40 minutes. Mais il insiste : " le plus important c'est la régularité sur les horaire, quand un bus est prévu à 8 heures et demi, il doit arriver à 8 heures et demi".

D'autres projets

Péribus prévoit d'ailleurs l'installation d'affichage pour savoir la durée avant l'arrivée du prochain bus au niveau des arrêts. Des bornes pour prendre ses tickets seront aussi installées sur certains arrêts très fréquentés comme la gare pour éviter de perdre du temps. Dans la même idée, le transporteur prévoit un paiement par carte bancaire en sans contact directement dans le bus.

Les travaux ne sont pas terminés car le Grand Périgueux réfléchit à aménager maintenant le tronçon Nord-Sud entre Champcevinel et Coulounieix-Chamiers. Aucun projet n'est encore acté mais l'idée est la même : des voies réservées et des feux prioritaires, notamment dans le centre de Périgueux : entre Monoprix, le boulevard Montaigne, le rond-point Yves-Guéna et l'hôpital.

Il annonce également que les deux premiers bus électriques arriveront à la fin de l'année avec l'objectif de rendre les lignes A, B, C, D, 100% électrique d'ici fin 2026.

"On ne fait que râler"

Alain vient de garer sa voiture dans le centre-ville. Un panier à la main, l'habitant d'Église-Neuve-de-Vergt fait quelques courses à Périgueux. Même s'il reconnaît qu'il peut y avoir des problèmes de compréhension, il soutient le nouvel aménagement. "Si par ces petites chicanes, moins de personnes prennent la voiture, c'est plutôt bien dans le monde aujourd'hui", estime le retraité. Et de poursuivre : "De toute façon, on ne fait que râler, il ne faut pas voir que son problème personnel".

Quelques mètres plus loin, Guy est rassuré. Le professeur à la retraite vient une fois par mois dans le centre de Périgueux. La dernière fois, il a eu des difficultés à se repérer. "Je me suis dis : "je ne comprends rien" et je me suis fait klaxonné", raconte-t-il. Mais avec la couleur beige mise sur la voie des bus, cette fois il n'a eu aucun problème. Il a même emmené son épouse avec lui pour lui montrer. Elle ne sera donc pas surprise la prochaine fois qu'elle remontera le cours Fénelon.