Dordogne, France

Leurs moteurs hurlent dans les rues de Périgueux. Près de 300 motos et une 40aine de voitures défilent ce samedi après-midi dans l'agglomération de Périgueux. A l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère, les manifestants protestent contre l'abaissement de la vitesse à 80km/h, à partir du 1er juillet prochain, sur le réseau secondaire. Le mouvement est soutenu par le collectif "Colère 24" et la ligue de défense des conducteurs. Les manifestants ont prévu de défiler dans les rues du centre-ville de Périgueux, avant un tractage via barrages filtrants, près des ronds-points Leclerc à Trélissac et Auchan à Marsac-sur-l'Isle.

Abaisser la vitesse à 80km/h ? "Une lubie du gouvernement"

Les motards en colère protestent contre l'abaissement de la vitesse à 80km/h. "Une lubie du gouvernement" selon Daniel Juillot, le président de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), en Dordogne. Il dénonce l'absence de chiffres "alors que dans nos pays voisins, la mortalité baisse". L'objectif du gouvernement est de sauver jusqu'à 400 vies par an. Il vante une mesure de sécurité routière. "On veut plus de formation, plus de prévention, mais on a que la répression" dénoncent Jean-Michel et Didier, deux motards fidèles au cortège. Pour calmer le jeu, le gouvernement promet de réévaluer la mesure d'abaissement de la vitesse à 80km/h dans deux ans. Mais les motards en colère n'y croient pas vraiment.