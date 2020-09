Périgueux : une centaine de cyclistes manifestent pour réclamer plus de sécurité sur la route

La deuxième édition de la Vélo Parade avait lieu ce samedi matin à Périgueux. Organisée par l'association Vélorution, les cyclistes ont parcouru neuf kilomètres du bout des allées Tourny en passant par les boulevards, la voie verte jusqu'à l'espace Grandou à Trélissac.

Reportage à la deuxième édition de la Vélo Parade de Périgueux Copier

Ils étaient une soixantaine pour demander de meilleures infrastructures dans les zones urbaines pour la circulation des vélos. "Je me sens en danger quand je pédale dans la rue Victor-Hugo ou sur le pont des Barris par exemple." avoue Théo, 21 ans, qui prend son vélo tous les jours pour aller travailler à Périgueux.

Plusieurs enfants ont participé à la vélo parade © Radio France - Julien pelé

Olivier Georgiades participait à la manifestation. Le vice-président du Grand Périgueux en charge des mobilités constate que grâce au confinement il y a plus de cyclistes mais l'épidémie de coronavirus a aussi freiné les projets du schéma cyclable du Grand Périgueux lancé fin 2018 : "Le système de location des périvélos a beaucoup de succès. On devait déployer au départ 400 vélos sur quatre ans. En un an et quatre mois nous avons déjà loué 360 vélos. Des kilomètres de pistes cyclables ont vu le jour à Coulounieix-Chamiers et Château-Lévêque mais la réalisation des projets a été quelque peu freinée par le coronavirus et le renouvellement de l'équipe municipale."

Olivier Georgiades, vice-président du Grand Périgueux chargé des mobilités Copier

Un maillage des itinéraires a été lancé fin 2018 dans le schéma cyclable du Grand Périgueux. Mais deux ans plus tard sa réalisation traîne en longueur pour Laurent Pichot, président de l’association Vélorution : "Le Grand Périgueux propose ce plan et les équipes municipales se l'approprient ou pas. Les projets proposés sont supers mais il faudrait qu'ils soient réalisés maintenant."

La mise en double sens des petites rues, autre projet prévu dans le schéma cyclable, doit permettre aux cyclistes d'éviter les grands axes dangereux et très fréquentés par les automobilistes.